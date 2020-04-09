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Burdur'da Vefa Sosyal Destek Grupları 8 bin 674 talebi yerine getirdi

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla Valilik koordinasyonunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri 8 bin 674 talebi yerine getirdi.

09.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:36
Burdur'da Vefa Sosyal Destek Grupları 8 bin 674 talebi yerine getirdi
Burdur 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla Valilik koordinasyonunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri 8 bin 674 talebi yerine getirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.
İl genelinde 93 araç ve 314 personelle görev yapan ekipler, yaşlı ve hasta vatandaşların gıda, sağlık ve tüm taleplerini karşılıyor. Yardıma muhtaç vatandaşlar için de il genelinde Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında 4 bin 886 kişiye 1000'er lira destekte bulunuldu. Paketin ikinci faz ödemesi kapsamında ise 5 bin 694 kişiye daha 1000'er lira yardım yapılacak.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla da 13 Mart - 9 Nisan tarihleri arasında il genelinde 860 kişiye 384 bin lira nakit yardım, bin 989 kişiye gıda, 300 kişiye de kömür yardımında bulunuldu.
"Vatandaşların istekleri özenle yerine getiriliyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Burdur Valisi Hasan Şıldak, il genelinde her türlü sosyal destek ve yardım hizmetinin kapsamlı ve hızlı sürdürüldüğünü belirtti.
Vatandaşların isteklerinin özenle yerine getirildiğini kaydeden Vali Şıldak, "Üstün gayret ve büyük fedakarlıkla yürütülen çalışmalara destek veren bütün personel ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Burdur, Güncel
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