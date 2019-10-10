Haberler » Güncel » Burdur'da yaban hayatı çeşitliliği fotokapana yansıdı

Burdur'da yaban hayatı çeşitliliği fotokapana yansıdı

Burdur'da yaban hayatı çeşitliliği fotokapana yansıdı Burdur'da yaban hayvanları su havuzlarıyla susuzluklarını gideriyor Küçük su havuzlarından susuzlukları gideren yaban hayvanları fotokapanla görüntülendiBURDUR - -Küçük Su Havuzları Yapılarak Yaban Hayvanları Fotokapan ile Kayda alındı.

10.10.2019 13:10
Burdur'da yaban hayatı çeşitliliği fotokapana yansıdı
Burdur'da yaban hayvanları su havuzlarıyla susuzluklarını gideriyor
Küçük su havuzlarından susuzlukları gideren yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
BURDUR - -Küçük Su Havuzları Yapılarak Yaban Hayvanları Fotokapan ile Kayda alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğünce yürütülen fotokapan çalışmalarında yaban hayvanlarının yoğun olduğu ancak su sıkıntısı olan bölgelerde küçük su havuzları oluşturularak yaban hayvanları gözlemlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü ekipleri ellerindeki su bidonları ile ormanlık alanlarda su havuzları yaptı.Su havuzlarını Fotokapan kuran ekipler Elde edilen görüntülerde birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak su içmek amacıyla bu alanları kullandığı gözlemlendi.Kayıtlarda ise ilginç görüntüler elde edildi. Videoda yaban kedisi, karakulak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik ve alakarga türleri kayda alındı.
Burdur'da yaban hayatı çeşitliliği fotokapana yansıdı

Burdur, Yaban, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:33 Barış Pınarı Harekatı'na destek
13:33 Demokrasi İçin Medya/Medya İçin Demokrasi Programı
13:32 Erdoğan: "Suriye krizinin başladığı 2011'den hatta daha öncesinden itibaren bu ülkedeki sorunun,...
13:32 Nijerya'da 14 Boko Haram üyesi teslim oldu
13:32 Adana'daki FETÖ/PDY davası
13:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl hedeflerimizden asla şaşmadık"
13:32 İncirliova'da Barış Pınarı Harekatı için dua
10.10.2019 13:33:14