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Burdur'da yaban hayatı "fotokapan"la görüntülendi

Burdur'da su sıkıntısı olan bölgelerde oluşturulan küçük su havuzlarına gelen yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.

10.10.2019 15:20Burdur'da yaban hayatı
Burdur'da su sıkıntısı olan bölgelerde oluşturulan küçük su havuzlarına gelen yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, su sıkıntısı olan bölgelerde küçük su havuzları oluşturdu. Buralara yerleştirilen fotokapanla birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak su içmek için alana geldiği görüldü.
Videolarda yaban kedisi, karakulak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik ve alakarga türlerinin doğal yaşamlarında görüldüğü belirtildi.

Burdur, Güncel

Kaynak: AA

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