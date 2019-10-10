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Burdur'da yaban hayvanları su havuzlarıyla susuzluklarını gideriyor

Burdur'da yaban hayvanları su havuzlarıyla susuzluklarını gideriyor.

10.10.2019 12:40
Burdur'da yaban hayvanları su havuzlarıyla susuzluklarını gideriyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğünce yürütülen fotokapan çalışmalarında yaban hayvanlarının yoğun olduğu ancak su sıkıntısı olan bölgelerde küçük su havuzları oluşturularak yaban hayvanları gözlemlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü ekipleri ellerindeki su bidonları ile ormanlık alanlarda su havuzları yaptı. Su havuzlarına fotokapan kuran ekipler, elde edilen görüntülerde birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak su içmek amacıyla bu alanları kullandığı gözlemlendi. Kayıtlarda ise ilginç görüntüler elde edildi. Videoda yaban kedisi, karakulak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik ve alakarga türleri kayda alındı.
(Ali Kapan/İHA)
Burdur'da yaban hayvanları su havuzlarıyla susuzluklarını gideriyor

Burdur, Güncel

Kaynak: İHA

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