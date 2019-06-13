13.06.2019 17:45
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Burdur'da yağış 10 bin dekar tarım arazisine zarar verdi

Burdur

BURDUR'da son bir haftada etkili olan şiddetli yağışın, 989 üreticiye ait 10 bin dekardan fazla meyve bahçesi ve tarım arazisinde, yüzde 80'e varan oranda zarara neden olduğu belirlendi.

BURDUR'da son bir haftada etkili olan şiddetli yağışın, 989 üreticiye ait 10 bin dekardan fazla meyve bahçesi ve tarım arazisinde, yüzde 80'e varan oranda zarara neden olduğu belirlendi.
Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle, merkez ve ilçelere bağlı bazı köylerde tarım alanları başta olmak üzere, köy yolları ve bazı evler ve eklentilerinde su baskınları yaşandığı belirtildi. Su baskınlarıyla ilgili valilik koordinasyonunda İl Özel İdaresi, AFAD İl Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından etkilenen bölgelerde gerekli müdahale ve hasar tespit çalışmalarının hızlı şekilde yapıldığı kaydedildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zarar gördüğü beyan edilen Tefenni, Kemer ve merkez ilçelerde teknik personel tarafından hasar tespit çalışması yürütüldüğü kaydedildi. Yapılan çalışmalarda; Tefenni'ye bağlı Yeşilköy'de 137 üreticiye ait 4 bin dekar elma, kiraz, erik, vişne, kayısı, şeftali ve armut bahçesinde yüzde 30 ile yüzde 80 arasında; Başpınar köyünde 50 üreticiye ait 500 dekar meyve bahçesinde yüzde 30 ile yüzde 80 arasında; Kemer ilçesine bağlı Akören köyünde 100 çiftçiye ait 1500 dekar alandaki arpa, buğday, çavdar, yulaf, mısır, haşhaş ürünlerinde yüzde 40 oranında; Elmacık köyünde 100 çiftçiye ait 2 bin dekar alandaki arpa, buğday, çavdar, yulaf, mısır, şeker pancarı ürünlerinde yüzde 40; merkez ilçe Büğdüz köyünde de 602 üreticiye ait 2 bin 394 dekar alandaki yonca, mısır, arpa, çavdar, yulaf ve muhtelif sebze ekili tarlalarda yüzde 30- yüzde 70 arasında hasar oluştuğu tespit edildi.
İl Özel İdaresi tarafından aşırı yağıştan etkilenen köy yollarıyla ilgili yapılan çalışmalarda kapanan yollar da iş makineleri yardımıyla açıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri tarafından Büğdüz köyünde yapılan çalışmada da aşırı yağıştan etkilenen bazı ev ve eklentilerindeki çamur ve su, pompalarla tahliye edildi.


- Burdur
Kaynak: DHA
Burdur, Güncel

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