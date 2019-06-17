17.06.2019 23:54
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Burdur'da yağmur etkili oldu

Burdur'da yağmur etkili olduBURDUR'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Burdur Çayı taştı.

Burdur'da yağmur etkili oldu
BURDUR'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Burdur Çayı taştı.
Burdur kent merkezinde saat 17.30 sıralarında başlayan yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 15 kilogram yağışın düştüğü kentte, Burdur Çayı taştı. Taşkın nedeniyle pek çok cadde ve sokak sular altında kaldı. Köprübaşı ile Müftülük Köprüsü arasındaki çay kenarındaki oturma gruplarının bulunduğu bölgeye can güvenliği nedeniyle vatandaşların girişine izin verilmedi.
Belediye ekipleri taşan rögarları açmak için çalıştı. İsmail Boyacıoğlu Caddesi'nde yağış nedeniyle biriken çamur, iş makineleri yardımıyla temizlendi. Yağış nedeniyle Kışla Mahallesi'nde bazı evlerin birinci katını ve bahçelerini su bastı. Belediye ekiplerin vatandaşların taşkında etkilenmemesi için suyu tahliye etti.Burdur'da yağmur etkili oldu
Kaynak: DHA
Burdur, Güncel

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