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Burdur'da yasağa uymayan araçlara ceza

Burdur'da yasağa uymayan araçlara cezaBURDUR'da İl Trafik Komisyonu kararıyla park yasağı getirilen 4 ana caddede yasağa uymayan araç sahiplerine cezai işlem uygulanıyor.

31.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:24
Burdur 'da yasağa uymayan araçlara ceza
BURDUR'da İl Trafik Komisyonu kararıyla park yasağı getirilen 4 ana caddede yasağa uymayan araç sahiplerine cezai işlem uygulanıyor.
Burdur Valiliği İl Trafik Komisyonu kararıyla yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında trafik yoğunluğunu engellemek amacıyla Gazi, Atatürk, Kışla ve Cumhuriyet caddelerinde araçların duraklaması ve park etmesi yasaklandı. Ana caddeye çıkan sokaklara dubalar konuldu.
Polis ekipleri cadde girişlerinde araçları durdurarak vatandaşlara çok mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor. Ekipler yasağa rağmen dört ana caddede park eden otomobillerin fotoğraflarını çekerek cezai işlem uyguluyor ve otoparka çekiyor.
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Burdur’da yasağa uymayan araçlara ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Koronavirüs, Burdur, Güncel

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Burdur'da yasağa uymayan araçlara ceza
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