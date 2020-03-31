Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Burdur'da yasağa uymayan araçlara ceza

BURDUR'da İl Trafik Komisyonu kararıyla park yasağı getirilen 4 ana caddede yasağa uymayan araç sahiplerine cezai işlem uygulanıyor.

31.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:34
Burdur'da yasağa uymayan araçlara ceza

BURDUR'da İl Trafik Komisyonu kararıyla park yasağı getirilen 4 ana caddede yasağa uymayan araç sahiplerine cezai işlem uygulanıyor.

Burdur Valiliği İl Trafik Komisyonu kararıyla yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında trafik yoğunluğunu engellemek amacıyla Gazi, Atatürk, Kışla ve Cumhuriyet caddelerinde araçların duraklaması ve park etmesi yasaklandı. Ana caddeye çıkan sokaklara dubalar konuldu.

Polis ekipleri cadde girişlerinde araçları durdurarak vatandaşlara çok mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor. Ekipler yasağa rağmen dört ana caddede park eden otomobillerin fotoğraflarını çekerek cezai işlem uyguluyor ve otoparka çekiyor.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Koronavirüs, Burdur, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Burdur'da yasağa uymayan araçlara ceza - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haberler
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Ceceli’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haberler
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı
Merkez’den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi Haberler
Merkez'den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi
Koronavirüsün tedavisi Türkiye’de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak Haberler
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı Haberler
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek yağdı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya değil Haberler
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil

Son Dakika Güncel Haberleri

12:40: ADANA Raporda 'bulaşıcı hastalık' yazınca defnedilemeyen cenaze hastaneye teslim edildi - Haber 12:40: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası bağışlarında vergi indirimi - Haber 12:40: Malatya'da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Haber 12:39: Sümbül Dağı eteklerine inen dağ keçilerini izlediler - Haber 12:39: Kaçak maske üretimi yapan işyeri mühürlendi - Haber 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 10:58: Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı - Ekonomi 10:35: Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber 10:13: Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi - Haber 09:37: 'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti - Haber