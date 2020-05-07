Haber, Son Dakika, Haberler

Burdur'da yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Burdur'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

07.05.2020 03:13 | Son Güncelleme: 07.05.2020 03:14
Burdur'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Büğdüz köyünde topladıkları mantardan yapılan yemeği yiyen Faden (93), Keziban (66), Aysel (57) ve Mehmet Bozdemir (60) bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşamaya başladı.
Aile üyelerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, 4 kişi Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Faden Bozdemir yoğun bakıma alınırken, Keziban, Aysel ve Mehmet Bozdemir'in tedavilerinin dahiliye servisinde sürdüğü öğrenildi. Burdur’da yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Bozdemir, Büğdüz, Burdur, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı Haberler
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun ’mezar’ paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın Haberler
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
İngiltere’de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım’a sevdiği için iki koli kestane aldı Haberler
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haberler
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
2,5 yaşındaki minik Derin’den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar ’cıss’ diye Haberler
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
Haberler››Güncel››Burdur'da yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:38: Adıyaman'da karantina süresi dolanlar evlerine gönderilmeye başlandı - Haber 04:38: Sakarya'da bina yangını - Haber 04:10: Yemen'de 2020 yılının ilk çeyreğinde 195 kişi öldü, 311 kişi yaralandı - Haber 04:08: ABD'de yapılan ankete göre salgın, finansal olarak en çok Latinler ile siyahileri etkiledi - Haber 03:59: Akşam yemeğinde topladıkları mantarı yiyen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Haber 00:51: Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi - Haber 00:10: Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü - Haber 11:07: Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi - Ekonomi 10:29: Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı - Haberler 10:14: Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi - Magazin