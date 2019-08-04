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Burdur'da yol kenarına atılmış çuval içinde yavru köpek kurtarıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde, yol kenarına bırakılmış ağzı bağlı çuval içinde bulunan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

04.08.2019 17:35 Burdur'da yol kenarına atılmış çuval içinde yavru köpek kurtarıldı
Burdur'un Bucak ilçesinde, yol kenarına bırakılmış ağzı bağlı çuval içinde bulunan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Barbaros Mahallesi Grançay mevkisinde ikamet eden vatandaşlar, yol kenarındaki taşlık alanda bulunan ağzı bağlı çuvalın hareket ettiğini fark etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlisi, çuvalın ağzını bıçakla keserek içinde havasızlıktan ölmek üzere olan yavru köpeği dışarıya çıkardı.
Özgürlüğüne kavuşan yavru köpek, bir süre sonra gözden kayboldu.

İtfaiye, Burdur, Bucak, Güncel

Kaynak: AA

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