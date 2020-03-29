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Burdur'da yurt dışından getirilen 136 kişi daha yurda yerleştirildi

Burdur'da çeşitli ülkelerden getirilen 136 kişi, 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurda yerleştirildi.

29.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:58
Burdur'da yurt dışından getirilen 136 kişi daha yurda yerleştirildi
Burdur 'da çeşitli ülkelerden getirilen 136 kişi, 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurda yerleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Özbekistan aktarmalı Antalya'ya gelen 136 Türk vatandaşı, kontrollerinin ardından polis eşliğinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi KYK Erkek Yurduna yerleştirildi.
Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Burdur Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanacak.
Dün Burdur'a yurt dışından getirilen 16 Türk vatandaşı da Asım'ın Nesli Yurduna yerleştirilmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Yurtlar Kurumu, Burdur, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Burdur'da yurt dışından getirilen 136 kişi daha yurda yerleştirildi - Haberler

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