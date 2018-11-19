Burdur'daki Fetö/pdy Çatı Davası

Burdur
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) çatı yapılanmasına yönelik haklarında dava açılan 6 sanığın 5'ine hapis cezası verildi.
Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, 5'i tutuklu 6 sanık, sanık yakınları ile avukatları hazır bulundu.
Duruşmaya Düzce
'de tutuklu bulunan sanık Murat Ç. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Duruşmada "Silahlı terör örgütünü yönetmek ve örgüte üye olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından yargılanan sanıklara son sözleri soruldu.
Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Adnan Y'yi 10 yıl 15 ay, Ahmet T'yi 8 yıl 15 ay 15 gün, Dönmez Ş'yi 10 yıl 7 ay 15 gün, Murat Ç'yi 8 yıl 16 ay 15 gün, Rafet Ö'yi 10 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırarak, tutukluluklarının devamına hükmetti.
"Etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanan tutuksuz sanık Süleyman B'nin dosyasının ayrılmasına karar verildi.
Dava soruşturma kapsamında 18 sanıklı olarak açılmış, yargılama sürecinde bazı sanıkların dosyaları çatı davasından ayrılarak yargılamaya 6 sanıkla devam edilmişti.
Burdur
19 Kasım 2018 Pazartesi 23:12