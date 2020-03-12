Burdur'daki fuhuş operasyonda bir kişi gözaltına alındı
Burdur'da düzenlenen fuhuş operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
12.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:58
Burdur 'da düzenlenen fuhuş operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte faaliyet gösteren bir masaj salonu takibe alındı.
Masaj salonunda çalışan kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, iş yerine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada telsiz ele geçirildi. İş yeri sahibi G.D. (38) "fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek ile Telsiz Kanunu'na muhalefet" suçlarından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece 75 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi