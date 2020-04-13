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Burdur'daki İlyas köyü de karantinaya alındı

BURDUR'un merkeze bağlı İlyas köyü koronavirüs (Covid-19) vakası görülmesi üzerine karantinaya alındı.

13.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:58
Burdur'daki İlyas köyü de karantinaya alındı

BURDUR'un merkeze bağlı İlyas köyü koronavirüs (Covid-19) vakası görülmesi üzerine karantinaya alındı. Burdur 'da Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesi, Bucak ilçesinde bir sokak ve 2 site ile Çeltikçi ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan bir çocuk ve ailesi geçen hafta karantinaya alınmıştı.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il merkezine bağlı İlyas köyü, koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Açıklamada, "İl merkezine bağlı İlyas köyünde bir kişide Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine hastalığın köy içinde yayılmasını ve başka yerleşim yerlerine taşınmasını önlemek amacıyla köy karantina altına alınmıştır" denildi.Burdur'da geçen hafta Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesi, bir ailenin bireylerinde koronavirüs tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınmıştı. Çeltikçi ilçesinde ise yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen ve yapılan ilk testinde koronavirüs riski taşıdığı belirlenen 3 yaşındaki Defne Özçelik'in tedavisi sürerken, ailesi de geçen hafta karantinaya alındı. Bucak ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan Ş.K.'nin (62) oturduğu sokak ve 2 bloktan oluşan sitede de yine geçen hafta karantina tedbirleri uygulanmaya başladı. Bu üç bölgede de karantina tedbirlerinin devam ettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Burdur, Çavdır, Söğüt, Güncel
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