Burdur'daki işletmelere tebligat iletildi
Burdur'daki işletmelere tebligat iletildiBURDUR'da İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyeti geçici süreyle durdurulan kafe, gazino ve kahvehane gibi iş yerlerine zabıta ve polis ekipleri tarafından tebligat yapıldı.
17.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:43
Burdur 'daki işletmelere tebligat iletildi
BURDUR'da İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyeti geçici süreyle durdurulan kafe, gazino ve kahvehane gibi iş yerlerine zabıta ve polis ekipleri tarafından tebligat yapıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından son yayınlanan genelgeye göre; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.
Burdur Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleriyle Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genelge gereği Burdur'da faaliyet gösteren işletmelere İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini tebliğ etti. İşletme yetkileri ise uygulamayı yerinde bulduklarını belirtti.
BURDUR'da İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyeti geçici süreyle durdurulan kafe, gazino ve kahvehane gibi iş yerlerine zabıta ve polis ekipleri tarafından tebligat yapıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından son yayınlanan genelgeye göre; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.
Burdur Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleriyle Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genelge gereği Burdur'da faaliyet gösteren işletmelere İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini tebliğ etti. İşletme yetkileri ise uygulamayı yerinde bulduklarını belirtti.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Burdur'daki işletmelere tebligat iletildi
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Zabıta, Burdur, Polis, Güncel
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