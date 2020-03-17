Menü
Haberler ›› Güncel ››Burdur'daki işletmelere tebligat iletildi - Güncel

Burdur'daki işletmelere tebligat iletildi

Burdur'daki işletmelere tebligat iletildiBURDUR'da İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyeti geçici süreyle durdurulan kafe, gazino ve kahvehane gibi iş yerlerine zabıta ve polis ekipleri tarafından tebligat yapıldı.

17.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:43
Burdur 'daki işletmelere tebligat iletildi
BURDUR'da İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyeti geçici süreyle durdurulan kafe, gazino ve kahvehane gibi iş yerlerine zabıta ve polis ekipleri tarafından tebligat yapıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından son yayınlanan genelgeye göre; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.
Burdur Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleriyle Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genelge gereği Burdur'da faaliyet gösteren işletmelere İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini tebliğ etti. İşletme yetkileri ise uygulamayı yerinde bulduklarını belirtti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Burdur'daki işletmelere tebligat iletildi

Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Zabıta, Burdur, Polis, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Güncel
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Güncel
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları