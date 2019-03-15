Burdur'daki Trafik Kazası

Manisa
(AA) - Burdur
'da geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversitesi öğrencisi Manisa'da toprağa verildi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su
Akkaya'nın (19) naaşı, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Manisa'nın Soma
ilçesine getirildi.
Yüzevler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Akkaya'nın naaşı, şehir mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına Akkaya'nın üniversiteden arkadaşları da katıldı.
Olay Süleyman Kılınç
idaresindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ile Emre Esmer'in kullandığı 03 RF
575 plakalı otomobilin dün üniversite kavşağında çarpıştığı kazada Akkaya ağır yaralanmış, Isparta
'da bulunan özel hastanede tedavi altına alınan genç kız, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Manisa, Burdur, Güncel
Kaynak: AA