Burdur'daki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Kaynak: İHA

Burdur'da bugün meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi. Yararlılardan 71 yaşındaki Emine Şahin de (71) hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Kuzuköy kavşağında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur'dan Antalya istikametine giden Mevlüt B. (57) yönetimindeki 03 AAH 156 plakalı otomobil, Mehmet Şahin (72) kontrolündeki 07 DU 155 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Mehmet Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada Şahin'in eşi Emine Şahin (71) ile diğer otomobilin sürücüsü Mevlüt B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesinde tedaviye alınırken ağır yaralı olan Emine Şahin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.(İHA)