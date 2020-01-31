Haberler » Güncel » Burdur'dan İdlib'e 5 tır yardım malzemesi gönderildi - Haber

Burdur'dan İdlib'e 5 tır yardım malzemesi gönderildi

Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında merkez ve ilçelerde toplanan 5 tır yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

31.01.2020 19:08 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:08Burdur'dan İdlib'e 5 tır yardım malzemesi gönderildi
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında merkez ve ilçelerde toplanan 5 tır yardım malzemesi, Suriye'nin kentine gönderildi.
Vali Hasan Şıldak, Açık Pazar Yeri Uzay Çatı alanındaki törende, kampanyaya İl Müftülüğü ve 15 sivil toplum kuruluşunun da destek verdiğini söyledi.
Gıda maddelerinin yanı sıra yatak, battaniye ve kuru bakliyat toplandığını belirten Şıldak, "Türkiye mazlumlara el uzatan politika izliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın izlediği yöntem ise 'Nerede insan ve zulüm varsa oraya el uzatan bir Türkiye var.' Bu da ne kadar güçlü bir ülke olduğumuzu gösteriyor." diye konuştu.
İl Müftüsü Enver Türkmen'in okuduğu duanın ardından yardım tırları uğurlandı.

Burdur, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 21:34:06