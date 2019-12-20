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Burdur'dan milli ekonomiye her yıl 3.75 milyon TL değer

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Burdur Merkez Suludere Regülatörü Sulaması işinin tamamlanması ile 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 3.75 milyon TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

20.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:01 Burdur'dan milli ekonomiye her yıl 3.75 milyon TL değer
DSİ Genel Müdürü Mevlüt , " Merkez Suludere Regülatörü Sulaması işinin tamamlanması ile 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 3.75 milyon TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Burdur iline son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Burdur Merkez Suludere Regülatörü Sulaması işi çalışmalarının tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, çalışmaların tamamlanması ile Burdur Merkez Suludere Regülatörü Sulaması ile 2.530 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.

2.530 dekar sulama alanına sahip olduğunun altını çizen Aydın, "Burdur Merkez Suludere Regülatörü Sulaması işinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 3.75 Milyon TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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