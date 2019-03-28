Burdur Devlet Hastanesi İnşaatı Başlıyor

Burdur
'da yapılacak olan 475 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi
'nin yapımına önümüzdeki günlerde başlanacak. AK Parti
Burdur Milletvekili Bayram Özçelik
, 300 yataklı Devlet Hastanesi'nin yapılacağı Atatürk
Mahallesi'ndeki arazide inceleme yaptı. AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ve Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkan adayı AK Partili Deniz Kurt
'un eşlik ettiği Bayram Özçelik, yüklenici firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Olgun'dan inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Bayram Özçelik, Daha önce 200 yatak kapasiteli cam bina dediğimiz devlet hastanemizi yapmıştık. Onun yanındaki yıllar önce yapılan hastanemizde güçlendirme yapılmasına rağmen 2007 deprem yönetmenliğine göre Sağlık Bakanlığı
'nın kurduğu komisyon tarafından yıkım kararı alındı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığımız Burdur'a yeni bir hastane yapılması yönünde çalışma başlattı dedi.
İlk önce 'Mevcut hastanenin olduğu yere yeni hastane yapabilir miyiz diye bir çalışma başlattıklarını anlatan Özçelik, Burasının alanı 38 dönümdü. Sağlık Bakanlığımız çok büyük bir hastane planladığı için 50 dönümün üzerinde yer talep etti. Yer arayışına girildi. Mevcut belediye başkanı 7 Haziran seçimlerinden hemen sonra 8 Eylül
2015'te dönemin valisiyle Tefenni
yolu üzerindeki petrol istasyonunun arka tarafında 47 dönümlük yere hastane yapılması için protokol imzaladı ama bu sözünü yerine getirmedi diye konuştu.
Mevcut hastane yapılacak yerin Milli Savunma Bakanlığı
'na tahsisli olduğunu, buranın sağlık alanı olarak belirlenmesi için belediye meclisinde çekimser oy kullanılarak 11 ay süresince sağlık alanı onayı çıkartılmadığını belirten Özçelik, şöyle dedi
Bu noktada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından sağlık alanı ilanı gecikmeli bir şekilde yapılmış oldu. İhaleye Türkiye
'deki çeşitli firmalar katıldı. 475 yatak kapasiteli, 80 bin metrekare kapalı alanı olan, 256 araçlık kapalı, 495 araçlık açık otoparklı, 120 tek yataklı, 10 tane süit, 80 çift kişilik oda, tuvalet banyo ve televizyonu içinde olan nitelikli odaları olan bir hastaneye kavuşmuş olacağız. Yapılacak hastanemizde 14 ameliyathane, 115 poliklinik olacak. Diğer hastanemizde eksik olan üniteleri bu hastanemizde açmış olacağız. İleride burası Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kullanılabilecek. Burdur'umuza hayırlı olsun. Hastanenin önünde de 40 dönümlük millet bahçesi yapılacak.
AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ve Belediye Başkan adayı Deniz Kurt, hastanenin Burdur'a yakışacağını belirterek, Burdur'a hayırlı olmasını diledi.
Yüklenici firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Olgun da yurt içi ve yurt dışında ciddi projeler yapan bir firma olduklarını kaydederek, ihalede yapım süresinin 900 gün olduğunu ancak daha erken bitirmeyi planladıklarını anlattı.
Devlet Hastanesi, Burdur, Güncel
Kaynak: DHA