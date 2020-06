BURDUR Emekli astsubay evinde ölü bulundu

Kaynak: DHA

Emekli astsubay evinde ölü bulundu Burdur 'da emekli astsubay Şeref C. (65) başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.Konak Mahallesi Uğuz Sokak'ta ailesiyle oturan emekli astsubay Şeref C., bu sabah yakınları tarafından evde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Şeref C. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Şeref C.'nin cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu. Evde inceleme yapan polis ekipleri Şeref C.'nin yanında kendisine ait tabanca buldu.Yaklaşık 2 yıldır psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Şeref C.'nin intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.