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BURDUR Emekli maaşından 1000 lira bağışladı

Emekli maaşından 1000 lira bağışladıBURDUR'da yaşayan Veli Dirican (79) emekli maaşından 1000 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı.

13.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:47
Emekli maaşından 1000 lira bağışladı
BURDUR'da yaşayan Veli Dirican (79) emekli maaşından 1000 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı.
Burdur merkez Konak Mahallesi'nde eşi Ayşe Dirican (79) ile birlikte yaşayan Veli Dirican, emekli maaşının çekilmesi için Burdur Valiliği Vefa Sosyal Destek Hattı'ndan yardım istedi. Dirican ve eşinin maaşını çeken Vefa Sosyal Destek Hattı görevlisi Şahin Uçar evlerinde Dirican çiftine maaşlarını mahalle muhtarı Abdullah Uğuzer ile birlikte imza karşılığı teslim etti.
Veli Dirican, maaşından 1000 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını belirterek, Vefa Sosyal Destek Hattı görevlisine verdi. BURDUR Emekli maaşından 1000 lira bağışladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Burdur, Konak, Güncel
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