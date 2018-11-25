Burdur Esnaf Odaları Birliği Başkanları Toplantısı

Burdur
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlar Kurulu Toplantısı Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde yapıldı.
Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Burdur Esnaf Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi başkanlık etti.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Sipahi, "25 esnaf odamızın başkanları ve genel sekreterleri ile istişarelerde bulunarak, odalarımızı ve birliğimizi çalışma süremiz içinde üst kurum ve kuruluşlarda, birlik ve beraberlik içerisinde en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığımızı bilmenizi isterim." dedi.
Sipahi, birlik başkanlığının bayrak yarışı olduğuna değinerek "Küskünlük ve kırgınlıklar olabilir ancak küsleri barıştırmak, kırgınlıkları ortadan kaldırmak en büyük hedefimiz olacaktır. Bu konuda tüm oda başkanı arkadaşlarıma duyarlılık göstermelerini canı gönülden rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
Toplantının sonunda Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde 28 yıldır görev yapan eski Genel Sekreter
Hüseyin Başıbüyük'e plaket verildi.
Afyonkarahisar,Burdur
25 Kasım 2018 Pazar 14:47