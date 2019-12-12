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Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yılbaşı alışverişi uyarısı

Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince, yılbaşı alışverişlerinde etiket fiyatlarındaki oynamalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

12.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:20Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yılbaşı alışverişi uyarısı
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince, yılbaşı alışverişlerinde etiket fiyatlarındaki oynamalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
Başkan Metin Sipahi, yaptığı açıklamada, yılbaşı alışverişlerinde vatandaşların küçük esnaftan alış veriş yapmasını istedi.
dolayısıyla alışveriş merkezlerinin indirimler düzenlediklerini ifade eden Sipahi, şuları kaydetti:
"Yılbaşı öncesinde indirim kampanyalarının çoğu gerçeği yansıtmıyor. Mağazaya girdiğinizde birçok üründe indirim olmadığını ya da sona erdiğini görüyorsunuz. Bu gerçeği çoğu zaman kasaya gidip ödeme yaparken fark ediyorsunuz. Kısacası raftaki fiyat çoğu zaman kasadaki fiyata uymuyor. Öte yandan indirim kampanyaları da genellikle talep görmeyen ürünler üzerinden uygulanıyor. Burada amaç, indirim sloganlarıyla müşterileri mağazaya çekmek."

Yılbaşı, Burdur, Güncel

Kaynak: AA

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