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Burdur esnafı kendi maskesini şeffaf dosyadan yaptı

Burdurlu esnaflar şeffaf dosyadan maske yaptı.

10.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:31
Burdur esnafı kendi maskesini şeffaf dosyadan yaptı
Burdurlu esnaflar şeffaf dosyadan maske yaptı. Esnaf Hüsamettin Ata, "Virüs çıkmadan önce yüzlük şeffaf dosya paketini 14-15 TL'ye satıyorduk. Şu an 50'lik paketi 150-200 TL'ye toptancı bile vermiyor" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına karşı, dışarı çıkmak zorunda kalınan durumlarda market gibi alanlara maskesiz giriş yasaklandı. Burdur esnafı maske konusunda pratik bir çözüm buldu. "Yüz koruyucu maskenizi kendiniz yapabilirsiniz" diyerek yapım aşamasını uygulamalı anlatan esnaf Hüsamettin Ata, şeffaf dosyayı keserek maske yaptı. Evde ve iş yerlerinde maskenin ucuza yapılabileceğini aktaran Ata, "Virüs çıkmadan önce yüzlük paketi 14-15 TL'ye satıyorduk. Şu an 50'lik paketi 150-200 TL'ye toptancı bile vermiyor. Para ile satılmamasını destekliyorum. Ben de maske alıp satmıyorum, kendi yüz maskemi kendim yaptım. Bunu herkes yapabilir" dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Etiketler: Burdur, Güncel
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