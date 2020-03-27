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BURDUR Evde tıraşın cezası 3 bin 150 lira

Evde tıraşın cezası 3 bin 150 liraBurdur Berberler, Kuaförler ve Güzellik İşletmesi Esnaf Odası Başkanı Veli Soy, koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerleri kapalı olan üyelerinin evlerde kaçak tıraş yaptıklarının tesbiti halinde 3 bin 150 lira ceza kesileceğini belirtti.

27.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:40
Evde tıraşın cezası 3 bin 150 lira
Burdur Berberler, Kuaförler ve Güzellik İşletmesi Esnaf Odası Başkanı Veli Soy, koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerleri kapalı olan üyelerinin evlerde kaçak tıraş yaptıklarının tesbiti halinde 3 bin 150 lira ceza kesileceğini belirtti.
Veli Soy, koronavirüs ile mücadele tebdirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 21 Mart günü Berber, Kuaför ve Güzellik Merkezi işletmelerinin faaliyetinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu söyledi. Soy, "21 Mart 2020'de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile üyelerimizin işyerlerinin faaliyetleri durduruldu. Ben bunu ivedilikle üyelerimize bildirdim" dedi.
Kaçak hizmet verenler olduğuna yönelik ihbarlar geldiğini aktaran Soy, "Üyelerimizi mesajla uyardım, buradan da sizin aracılığınızla uyarıyorum. Evlerde kaçak tıraş ettiğinizin tesbit edilmesi durumunda 3 bin 150 lira ceza ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Meslektaşlarımdan ricam, önce sağlık. Para kazanılır, kaybedilir. Siz taşıyıcı olabilirsiniz, insanları hasta edebilirsiniz. Devletimiz bu virüsle yoğun mücadele içerisinde. Bizim de halk oalrak bu mücadeleye destek vermemiz gerekiyor. İnşallah bir an önce bu illetten kurtuluruz" diye konuştu.
"Ekonomik olarak belli bir süre sıkıntı çekebiliriz ama ölmeyiz" diyen Veli Soy, "Bunun ucunda ölüm var. En büyük servet sağlık. Üyelerimden ve halkımızdan biraz sabırlı olmalarını rica ediyorum. İnşallah bu sıkıntılı günleri ülke olarak atlatacağız" diye konuştu.
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BURDUR Evde tıraşın cezası 3 bin 150 lira

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, 21 Mart, Burdur, Güncel

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BURDUR Evde tıraşın cezası 3 bin 150 lira

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