BURDUR-'Flamingoları vurmayın' çağrısı

'Flamingoları vurmayın' çağrısıBURDUR merkeze bağlı Kocapınar köyünde çobanlık yapan Osman Dayağaç (41), çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Yarışlı Gölü'nü avcılardan korumaya çalıştıklarını belirterek, Avcıları 'flamingoları, angutları, ördekleri vurmayın' diye uyarıyoruz ama onlar...

14.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:37
'Flamingoları vurmayın' çağrısı
BURDUR merkeze bağlı Kocapınar köyünde çobanlık yapan Osman Dayağaç (41), çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Yarışlı Gölü'nü avcılardan korumaya çalıştıklarını belirterek, Avcıları 'flamingoları, angutları, ördekleri vurmayın' diye uyarıyoruz ama onlar vuruyor dedi.
Göller yöresi Burdur'da, geçen yıl büyük bölümü kuruyan ve sığ bir göl olan 1463 hektar büyüklüğündeki Yarışlı Gölü uzun bacaklı misafirlerini ağırlamaya başladı. Her yıl ilkbahar döneminde Yarışlı Gölü'ne gelen ve yaz boyunca konaklayan yüzlerce flamingo, bir süre burada konakladıktan sonra bir sonraki duraklarına hareket edecek. Biyolojik açıdan çok zengin olan göl ve çevresinde flamingonun yanı sıra angut, uzunbacak, kılıçgaga gibi toplamda 141 kuş türü bulunuyor.
Burdur merkeze bağlı Kocapınar köyünde 25 yıldır çobanlık yapan Osman Dayağaç da köyün hemen yanı başındaki Yarışlı Gölü'nün kıyısında hayvanlarını otlatıyor. Osman Dayağaç, Devamlı burada koyun güdüyoruz, gece gündüz. Hayvanlarımı otlatırken Yarışlı Gölü'ndeki flamingoları seyrediyorum. Flamingoları elimizden geldiği kadar avcılardan da yaban hayvanlarından da korumaya çalışıyoruz. Çok avcı geliyor. Avcıları 'flamingoları, angutları, ördekleri vurmayın' diye uyarıyoruz ama onlar vuruyor dedi.
Yarışlı Gölü'nde su kaybı yaşandığını söyleyen Dayağaç, Su azaldığı için gölde kuruma çok. Dibinde taş ocakları çalışıyor. Her ocakta sondaj var. Kaynaklar azaldı. Biz de bu durumdan memnun değiliz ama yapacak bir şey yok. Ocakların tozundan durulmuyor. Mahsul olmuyor. Ektiğimiz tohumun karşılığını alamıyoruz. Verim yok diye konuştu. BURDUR-’Flamingoları vurmayın’ çağrısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kocapınar, Burdur, Güncel, Haber

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