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Burdur girişinde durdurulan araçlarda şoför ve yolcuların ateşleri ölçüldü

Burdur girişinde durdurulan araçlarda şoför ve yolcuların ateşleri ölçüldüBURDUR'da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin üç ana girişinde gelen araçlardaki şoför ve yolcuların ateşleri ölçülüyor, koronavirüs (Kovid-19) bilgilendirme broşürü veriliyor.

25.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:08

Burdur girişinde durdurulan araçlarda şoför ve yolcuların ateşleri ölçüldü

BURDUR'da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin üç ana girişinde gelen araçlardaki şoför ve yolcuların ateşleri ölçülüyor, koronavirüs (Kovid-19) bilgilendirme broşürü veriliyor.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde şehrin Fethiye, Antalya ve Isparta girişlerinde uygulama yapılıyor. Uygulama kapsamında kente giriş yapan araçlardaki hem şoför ve yolcuların ateşleri ölçülüyor hem de koronavirüs (Covid-19) bilgilendirme broşürü dağıtılıyor.

Her gün 06.00- 22.00 saatleri arasında yapılan uygulama sırasında ekipler tarafından yapılan kimlik kontrollerinde 65 yaş üstü vatandaşlar da evlerine gönderiliyor.

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Burdur girişinde durdurulan araçlarda şoför ve yolcuların ateşleri ölçüldü

Kaynak: DHA

Etiketler : İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, Burdur, Güncel

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Burdur girişinde durdurulan araçlarda şoför ve yolcuların ateşleri ölçüldü

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