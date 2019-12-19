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Burdur Gölü'nde gün batımı güzelliği

Burdur Gölü, göl suyunun çekilmesi ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olmasına rağmen, manzarasıyla görsel şölen oluşturdu.

19.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:33Burdur Gölü'nde gün batımı güzelliği

Burdur Gölü, göl suyunun çekilmesi ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olmasına rağmen, manzarasıyla görsel şölen oluşturdu.

Son yıllarda bölgede görülen kuraklık ve gölü besleyen kaynaklar üzerine kurulan barajlar nedeniyle suyu önemli miktarda çekilen Burdur Gölü, manzarasıyla ilgi çekiyor. Güneş dağların arkasından kaybolurken, göl yüzeyine vuran yakamoz ve kızıl görüntüyle suya yansıyan bulutlar izleyenleri etkiliyor. Özellikle gün batımını izlemek ve fotoğraflamak isteyenler, göl kıyısından ayrılmıyor.Burdurlu eczacı Hakan Yalçıner, Türkiye'nin en güzel gün batımının izlendiği yerin Burdur Gölü olduğunu belirterek, "Burdur Gölü elden gidiyor. Gölün şu andaki durumu insanın içini acıtıyor" dedi.



Burdur Gölü, Güncel

Kaynak: DHA

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