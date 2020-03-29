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Burdur Gölü'nde sazlık yangını

Burdur Gölü'nde sazlık yangınıBURDUR Gölü kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

29.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:36
Burdur Gölü'nde sazlık yangını
BURDUR Gölü kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Burdur Gölü'nün Burkent mevkisinin alt kısmındaki sazlık alanda dün saat 21.30 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle polis sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.
Yangında yaklaşık 1,5 dönüm sazlık alan zarar gördü. Burdur Gölü’nde sazlık yangını

Kaynak: DHA

Etiketler: Burdur Gölü, İtfaiye, Burdur, Güncel

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Burdur Gölü'nde sazlık yangını

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