Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Burdur Gölü sessiz ve güzel

BURDUR Gölü, koronavirüs salgınına yönelik alınan sahillere giriş yasağının ardından sessizliğe büründü.

14.04.2020 08:07 | Son Güncelleme: 14.04.2020 08:07
Burdur Gölü sessiz ve güzel

BURDUR Gölü, koronavirüs salgınına yönelik alınan sahillere giriş yasağının ardından sessizliğe büründü.

İçişleri bakanlığı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle sahillere girişi yasakladı. Son yıllarda suyu hızla çekilerek kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü de İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla sessizliğe büründü. Normal günlerde vatandaşların kenarında piknik yaptığı, iskelesinde gün batımını izlediği, yamaç paraşütü sporcularının Avşar Tepe'den atlayarak sahiline indiği Burdur Gölü, salgın nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.Bahar mevsiminin yaşanmaya başlandığı günlerde, Burdur Gölü'nde gün batımı, uzaktan da olsa fotoğrafçıların objektiflerine yansıyor. Burdur Gölü bazı günler turkuaz mavisi, bazı günler göl yüzeyine vuran yakamoz ve kızıl görüntüsüyle salgın sonrasındaki ziyaretçilerini bekliyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Burdur Gölü, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
FETÖ’nün İsveç’e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
10 Nisan’daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk Haberler
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı Haberler
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı
Babacan’dan Soylu’nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum Haberler
Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Survivor’da gerginlik! Acun, oyun oynamak istemeyen Nisa’ya sert çıktı Haberler
Survivor'da gerginlik! Acun, oyun oynamak istemeyen Nisa'ya sert çıktı
Haberler ›› Güncel ››Burdur Gölü sessiz ve güzel - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:04: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek - Haber 09:04: Koronavirüs Alışveriş ya da Kargo Paketlerinden Bulaşır mı? - Haber 09:04: Kazakistan ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2,7 büyüdü - Haber 09:02: GÜNDEM / 14 Nisan 2020 - Haber 09:02: " Korona virüs konut trendlerini değiştirecek! " - Haber 08:34: Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye'de yeni salgın riski oluşturdu - Haber 07:42: İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü - Haberler