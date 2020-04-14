Burdur Gölü sessiz ve güzel
BURDUR Gölü, koronavirüs salgınına yönelik alınan sahillere giriş yasağının ardından sessizliğe büründü.
14.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:22
Bahar mevsiminin yaşanmaya başlandığı günlerde, Burdur Gölü'nde gün batımı, uzaktan da olsa fotoğrafçıların objektiflerine yansıyor. Burdur Gölü bazı günler turkuaz mavisi, bazı günler göl yüzeyine vuran yakamoz ve kızıl görüntüsüyle salgın sonrasındaki ziyaretçilerini bekliyor.
Kaynak: DHA
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