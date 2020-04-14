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Burdur Gölü sessiz ve güzel

BURDUR Gölü, koronavirüs salgınına yönelik alınan sahillere giriş yasağının ardından sessizliğe büründü.

14.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:22
Burdur Gölü sessiz ve güzel

BURDUR Gölü, koronavirüs salgınına yönelik alınan sahillere giriş yasağının ardından sessizliğe büründü.

İçişleri bakanlığı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle sahillere girişi yasakladı. Son yıllarda suyu hızla çekilerek kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü de İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla sessizliğe büründü. Normal günlerde vatandaşların kenarında piknik yaptığı, iskelesinde gün batımını izlediği, yamaç paraşütü sporcularının Avşar Tepe'den atlayarak sahiline indiği Burdur Gölü, salgın nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Bahar mevsiminin yaşanmaya başlandığı günlerde, Burdur Gölü'nde gün batımı, uzaktan da olsa fotoğrafçıların objektiflerine yansıyor. Burdur Gölü bazı günler turkuaz mavisi, bazı günler göl yüzeyine vuran yakamoz ve kızıl görüntüsüyle salgın sonrasındaki ziyaretçilerini bekliyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Burdur Gölü, Güncel
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