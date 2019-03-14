Burdur Gönüllü Öğrencilerden Bez Çanta

Kaynak: DHA

Gönüllü öğrencilerden bez çantaBurdur Gençlik Merkezi'nde gönüllü 10 üniversite öğrencisi bez çanta dikiyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Merkezlerinde hayata geçirdiği '10 parmağında 10 marifet' projesi kapsamında terzilik atölyesinde eğitim gören üniversite öğrencisi 10 gönüllü, usta öğreticiler eşliğinde bez çanta dikiyor.Burdur Gençlik Merkezi Müdürü Atila Aksoy, Bakanlığımızın projesi kapsamında gençlerimize kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde terzilik eğitimi veriyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimiz 'Naylon poşete hayır' kampanyasına destek olmak için bez çantalar dikiyor. Dikilen çantaları vatandaşlarımıza Burdur'un salı pazarında ücretsiz dağıtacağız dedi.Gençlerin sosyal ve kültürel olarak gelişmeleri için her türlü faaliyetleri merkezde yapmalarını desteklediklerini de aktaran Atila Aksoy, Bakanlığımız da bu konularda bize desteklerini esirgemiyor. Biz de gençlerimizi destekliyoruz. Öğrencilerimiz yaklaşık 2 bin bez çanta dikerek, dağıtacak. Bucak ve Gölhisar'da da 500'er çanta dağıtımı yapılacak. Öğrencilerimize teşekkür ediyoruz diye konuştu.Aksoy, 10 parmağında 10 marifet projesi kapsamında merkezde elektrik tesisatçılığı, su tesisatçılığı, bilgisayar işletmeciliği gibi hayatı kolaylaştıracak pratik bilgiler verildiğini de kaydetti.