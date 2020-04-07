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BURDUR Gönüllülerden siperlikli maske üretimi

Gönüllülerden siperlikli maske üretimiBURDUR Gençlik Merkezi'nde gönüllüler tarafından sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiliyor.

07.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:37
Gönüllülerden siperlikli maske üretimi
BURDUR Gençlik Merkezi'nde gönüllüler tarafından sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiliyor.
Burdur Gençlik Merkezi'ndeki 10 gençlik lideri ile Gençlik Merkezi personeli tarafından gönüllü olarak sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimi yapılıyor. Üretilen maskelerden 300'ü İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. İl Sağlık Müdürlüğü'ne 1000 maske daha teslim edilecek. Geri kalan maskeler ise emniyet güçleri, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarıyla vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.
Maske üretimini yapan gönüllülerden Ayşe Kılınç, günde 300 siperlikli maske ürettiklerini söyledi. Kılınç, "Burdur Gençlik Merkezi'nde tüm Türkiye'deki gençlik merkezlerinde olduğu gibi siperlikli maske üretiyoruz. Ürettiğimiz maskeleri sağlık çalışanları, kamu kurum ve kuruluşları, emniyet güçleri ve vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Şu anda günlük 300 maske üretiyoruz. Hedefimiz 5000 maske üretmek" dedi. BURDUR Gönüllülerden siperlikli maske üretimi

Kaynak: DHA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Burdur, Güncel

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BURDUR Gönüllülerden siperlikli maske üretimi
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