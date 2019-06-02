BURDUR İhracatçılar Bucak'ta iftarda buluştu-YENİDEN

İhracatçılar Bucak
'ta iftarda buluştu
Batı Akdeniz
İhracatçılar Birliği (BAİB) üyeleri Burdur
'un Bucak ilçesindeki iftarda bir araya geldi.
BAİB'in düzenlediği iftar programına Kaymakam Yalçın Sezgin
, Belediye Başkanı Emrullah Ünal
, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
(MAKÜ) Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar
, Başkan Yardımcısı Hakkı Ergin Civan, yönetim kurulu üyeleri Süleyman Duran
ve Özgür Ekinci
, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp
, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu
, STK
temsilcileri, bazı kurumların daire amir ve müdürleri, Antalya
, Burdur ve Isparta
'dan iş insanları ve ihracatçılar katıldı.
İftar sonrası konuşan BAİB Başkanı Hakkı Bahar, Bizim için Antalya'mız, Isparta'mız ve Burdur'umuz çok önemli. Biz yönetim olarak en ücra noktalara kadar gidelim, birlik ve beraberliği sağlayıp, ihracatçının sorunlarını ayağında dinleyelim diyerek yola çıktık dedi.
Mehmetçiğin içeride, dışarıda her cephede, her ilde başarıyla vazife yaptığını vurgulayan Hakkı Bahar, Sanırım Türk ihracatçısı da böyle olmalı. İktisadi krizler gelir geçer, hiçbir kriz devamlı ve kalıcı değildir. Kriz olur, olması gerekiyordur. Dalga ne kadar büyükse sahilde o kadar alan temizlenir. Son krizlerde Antalya, Isparta, Burdur'da sebze ve doğal taştan kayıp yüzde 52 oldu. Son Çin
krizinde doğal taşta ve yine hava şartları ve muhalefetinden dolayı Rusya
'ya yaş sebze ve meyve ihracatından zararlar ettik. Ama bir baktık ki arkadan bir sürü sektörümüz buradaki açığı hemen hemen kapatmış. Demek ki bölgede yapılamayacak hiçbir iş yok. Doğal taş da Bucak'ta üretilir, mermer fabrikası makineleri de Bucak'ta üretilir. Artık mermer fabrikası kurmak için İtalya
'dan almaya gerek yok. Bunun fabrikası Bucak'ta var. Anahtar teslim İtalya'ya mermer fabrikası kurabiliyoruz. Bundan daha güzeli bir şey var mı diye konuştu.
Kaymakam Yalçın Sezgin de Bucak'ta taşın AŞ olduğunu belirterek, Taşı AŞ haline getiren iş adamlarımız, memleketimizin kalkınmasında, istihdamda, üretimde, ihracatta Türkiye
'ye örnek olacak ilçelerden birisidir dedi.
Kaynak: DHA
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