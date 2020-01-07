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Burdur inşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü

İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldüBURDUR'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşerek ağır yaralanan işçi Hakan Çinpolat (29) hastanede yaşamını yitirdi.

07.01.2020 10:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:35
İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü
BURDUR'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşerek ağır yaralanan işçi Hakan Çinpolat (29) hastanede yaşamını yitirdi.
merkez Bozkurt Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatta soğuk demirci ustası olarak çalışan Hakan Çinpolat, bugün saat 08.00 sıralarında dengesini kaybederek, 5'inci kattan yere düşerek ağır yaralandı. Durumun verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hakan Çinpolat, ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Hakan Çinpolat'ın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu. Hakan Çinpolat'ın cenazesinin savcının incelemesinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a götürüleceği belirtildi.
Burdur inşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü

Burdur, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


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