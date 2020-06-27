BURDUR İNSUYU MAĞARASI'NA ZİYARETÇİ AKINI

Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan Burdur'daki İnsuyu Mağarası koronavirüs sürecindeki normalleşme adımları sonrası ziyaretçileriyle buluşmaya başladı.

27.06.2020 08:42 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:18
Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan Burdur'daki İnsuyu Mağarası koronavirüs sürecindeki normalleşme adımları sonrası ziyaretçileriyle buluşmaya başladı.
Burdur- Antalya karayolu üzerinde bulunan ve 1965 yılında Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılmıştı. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme adımlarının atılmasıyla ziyarete açılan İnsuyu Mağarası çevresindeki bilinçsiz sulama nedeniyle içerisindeki irili ufaklı 9 göl kurusa da ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 2019 yılında 114 bin 253 kişinin ziyaret ettiği İnsuyu Mağarası'nda normalleşme adınlarının atılmasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
'BÖYLE GÜZELLİKLERE SAHİP ÇIKMALIYIZ'
Bursa'dan gelen Samet Güler, "Mutlaka görülmesi gereken doğa harikası muhteşem bir yer. Ülkemizdeki böyle güzel yerlerin daha çok tanıtımının yapılması, insanların daha çok gelmesi lazım. Böyle güzelliklere sahip çıkmalıyız" dedi.
'MUHTEŞEM ÖTESİ BİR YER'
Samet Güler'in eşi Sermin Güler, "Hep gelmek istiyorduk ama bugün kısmet oldu. Gerçekten çok güzel bir yer. İyi ki de gelmişiz. Muhteşem ötesi bir yer" diye konuştu.
'ESKİDEN ÇOK SU VARMIŞ'
Isparta'dan gelen Furkan Köse, "Daha önce de gelmiş, gezmiştim. Bu ikinci gelişim. Ailemle gelmiştim. Şimdi de arkadaşlarımı getirdim. Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası, bayağı geniş, oldukça güzel. Eskiden çok su varmış muhtemelen ama artık yok. Herkesin görmesini tavsiye ederim" dedi.
'YAZ GÜNÜNDE CEKET GİYDİK'
Isparta'dan gelen Haydar- Sevgi Garip çifti, "İş imkanlarından dolayı gelme fırsatımız olmamıştı. İlk kez geliyoruz. Güzel bir mağara. Gayet keyifli bir şekilde geziyoruz. Oldukça serin. Yaz gününde ceket giydik" diye konuştu.
'TABELALAR, YAZILAR OLSA DAHA GÜZEL OLURDU'
Eskişehir'den İnsuyu Mağarası'nı gezmek için geldiğini anlatan Şennur Badı, "Mağara çok güzel ama gezdiğimiz yerlerde bilgilendirme amaçlı tabelalar, yazılar olsa daha güzel olurdu" dedi.
Burdur- Antalya karayolu üzerinde, Burdur'a 13 kilometre uzaklıkta yer alan İnsuyu Mağarası, Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarasıdır. Toplam 597 metre uzunluğunda yatay bir mağara olan İnsuyu'nda karstik yapının zamanla erimesi ve aşınması sonucu sarkıt ve dikitler meydana gelmiştir. Kalker tortulanmalarından türlü şekil ve yapıda meydana gelen sarkıt ve dikitlerin oluşum tarzları dikkate alındığında, mağaranın binlerce yıl önce oluştuğu tahmin edilmektedir. İnsuyu Mağarası, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 9.7.1976 gün ve A 113 sayılı kararı ile birinci derece doğal sit olarak tescil edildi. BURDUR İNSUYU MAĞARASI’NA ZİYARETÇİ AKINI

Kaynak: DHA

Etiketler: İnsuyu Mağarası, Türkiye, Burdur, İnsuyu, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İstanbul’un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması başladı Güncel
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
İBB’nin Fatih’in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez Güncel
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında Sağlık
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
Kuaförüm Sensin’de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu Magazin
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Bahçelievler’de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı 3. Sayfa
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Magazin
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü 3. Sayfa
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Haberler››Güncel››BURDUR İNSUYU MAĞARASI'NA ZİYARETÇİ AKINI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:54: TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: "Tüm süreçte veteriner hekimlerin daha etkin görev ve rol... - Haber 09:53: YKS İÇİN ÖĞRENCİLER SINIFLARA ALINDI - Haber 09:51: Son dakika... Maske cezası yazan polisle tartışmasını sosyal medyada canlı yayınladı - Haber 09:51: Marmara'da pandemi değerlendirme toplantısı - Haber 09:50: Titanyumdan üretilen vücut parçaları, uzuvlarını kaybeden hastaların umudu - Haber 09:28: Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Haber 09:19: Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor - Haber 08:31: Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu - Magazin 19:56: Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi - Haberler 15:08: CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti - Magazin