Burdur İş Makinesi Parçasının Altında Kalan İşçi Ağır Yaralandı

Burdur
'da çalıştığı mermer ocağında iş makinesinin ucundan kopan kovanın altında kalan işçi Niyazi Bozkurt (31) ağır yaralandı.
Burdur merkez Kocapınar
köyünde özel bir şirkete ait mermer ocağında saat 17.30 sıralarında iş makinesinin hidrolik koluna takılı olan kovası yerinden koparak işçilerden Niyazi Bozkurt'un üzerine düştü. Sol bacağı kovanın altında kalan Niyazi Bozkurt için diğer işçiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Niyazi Bozkurt, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Niyazi Bozkurt burada yapılan ilk tedavisinin ardından Antalya
'daki özel bir hastaneye sevk edildi.
Burdur, İşçi, Güncel
Kaynak: DHA