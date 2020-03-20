Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Burdur itfaiyesinden sağlık çalışanlarına tam destek - Güncel

Burdur itfaiyesinden sağlık çalışanlarına tam destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek oldu.

20.03.2020 00:03 | Son Güncelleme: 20.03.2020 00:06
Burdur itfaiyesinden sağlık çalışanlarına tam destek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek oldu.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla görev yapan sağlık çalışanlarına destek oldu. Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlük binasından araçlarıyla Burdur Devlet Hastanesine giden itfaiyeciler, acil servis önünde toplandı. Burdur Belediyesi itfaiye müdürlüğü çalışanları tüm Türkiye'de olduğu gibi korona virüs mücadelesi veren sağlık personeline jest yaptı. İtfaiye Müdürü Şaban Kırcı ve nöbetçi personel, itfaiye araçlarıyla Burdur Devlet Hastanesi acil servis önüne geldi. Acil servis önünde sıralanan itfaiye erleri saat 21.00'da bir dakika süreyle sağlık personelini alkışladı. Acil servis kapısına çıkan sağlık çalışanları da alkışlarla karşılık verdi. İtfaiye Müdürü Şaban Kırcı, "Sağlık Çalışanlarına şiddeti kınıyoruz. Sizler varsanız bizler varız. Teşekkür ediyoruz, sizlere minnettarız. İyi ki varsınız" dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Etiketler : fahrettin koca, Acil Servis, İtfaiye, Burdur, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için ’3 gün alkışlayalım’ çağrısı yaptı Güncel
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4’e, vaka sayısı 359’a yükseldi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Güncel
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Güncel
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading