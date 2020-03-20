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Burdur İtfaiyesinden Sağlık Çalışanlarına Tam Destek

Burdur İtfaiyesinden Sağlık Çalışanlarına Tam Destek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek oldu.

20.03.2020 00:27 | Son Güncelleme: 20.03.2020 00:28
Burdur İtfaiyesinden Sağlık Çalışanlarına Tam Destek
BURDUR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek oldu.
Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla görev yapan sağlık çalışanlarına destek oldu.
Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlük binasından araçlarıyla Burdur Devlet Hastanesine giden itfaiyeciler, acil servis önünde toplandı. Burdur Belediyesi itfaiye müdürlüğü çalışanları tüm Türkiye'de olduğu gibi koronavirüs mücadelesi veren sağlık personeline jest yaptı. İtfaiye Müdürü Şaban Kırcı ve nöbetçi personel, itfaiye araçlarıyla Burdur Devlet Hastanesi acil servis önüne geldi. Acil servis önünde sıralanan itfaiye erleri saat 21.00'da bir dakika süreyle sağlık personelini alkışladı. Acil servis kapısına çıkan sağlık çalışanları da alkışlarla karşılık verdi. İtfaiye Müdürü Şaban Kırcı, " Sağlık Çalışanlarına şiddeti kınıyoruz. Sizler varsanız bizler varız.Teşekkür ediyoruz, sizlere minnettarız. İyi ki varsınız" dedi.
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Burdur İtfaiyesinden Sağlık Çalışanlarına Tam Destek

Kaynak: İHA

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Burdur İtfaiyesinden Sağlık Çalışanlarına Tam Destek
Etiketler : Genel

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