BURDUR Jandarma kan verdi

Jandarma
kan verdi Burdur
'da jandarma personeli Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kızılay
'a kan bağışında bulundu.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ile ilçelerdeki jandarma teşkilatlarında görevli rütbeli personel, er ve erbaşlar, Kızılay Kan Merkezi'ne kan bağışında bulundu. Kızılay'ın Cumhuriyet Meydanı
'nda kurduğu çadıra gelen jandarma personeli kan verdi.
Kızılay Kan Alma Birimi doktoru Deniz Erkaya, Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenledik jandarmayla. İl genelindeki bütün jandarma personeli gelerek kan bağışlıyor. Sağ olsunlar yoğun bir ilgi gösterdiler dedi.
Burdur halkının da kan bağışına duyarlı olduğunu söyleyen Erkaya, Hastanenin kan ihtiyacının çoğunluğunu karşılıyoruz. Ramazan ayında kan bağış miktarı biraz düşmüştü ama şu anda yoğun bir kan bağışı var diye konuştu.
Kaynak: DHA
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