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Burdur jandarmasından kenevir operasyonu

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda cevizlik içinde kaçak olarak ekilen 35 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

15.10.2019 11:44Burdur jandarmasından kenevir operasyonu
Burdur'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda cevizlik içinde kaçak olarak ekilen 35 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Burdur il jandarma ekipleri önceki gün merkeze bağlı Hacılar köyünde kenevir operasyonu yaptı. Daha önce ön çalışmalarını tamamlayan jandarma ekipleri Hacılar köyünde ikamet eden S.A. ve O.A. isimli şahısların cevizliklerin arasında kenevir ektiklerini tespit etti.

Yapılan operasyonla 35 kök kenevir bitkisi eken S.A. ve O.A. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri elde ettikleri 35 kök keneviri Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla imha edildi. Cevizlik içinde kaçak ekim yapan S.A. ve O.A. ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. - BURDUR

Jandarma, Kenevir, Burdur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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