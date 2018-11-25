Burdur Kadına Şiddete Karşı Yürüdü

Burdur
'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.
Şeker Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı
'na kadar süren yürüyüşe Burdur Valisi Hasan Şıldak
ve eşi Fatma Nur
Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu ve eşi Seyhan
Tutucu, STK
temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle öğrenciler katıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Vali Hasan Şıldak, Kadına yönelik şiddetin her türlüsünü yaşam hakkını tehdit eden temel bir insan hakkı ihlali olduğuna ve toplumu derinden yaralayıp zayıflattığına aile birliğini zedeleyip, anne ve çocuk sağlığını bozan çok önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna, kadına yönelik şiddetin katı töre ve gelenek gibi hiçbir gerekçeyle asla meşru görülemeyeceğine inanıyoruz dedi.
Daha sonra Aziziye
köyünde oturan 54 yıllık evli Havva- Hasan Koçak
çiftiyle Burdur merkezde oturan 43 yıllık evli İbrahim- Aynur Korkmaz çiftine çiçek ve çeşitli hediyeler verildi. Kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için üzerinde çeşitli sloganların yazılı olduğu turuncu balonlar protokol üyeleri tarafından gökyüzüne bırakıldı.
71 yaşındaki Havva Koçak
, Allah razı olsun adamım iyi olduğundan 54 senenin nasıl geçtiğinin farkında bile değilim dedi.
79 yaşındaki Hasan Koçak da 54 sene yel gibi geldi geçti. Devamlı iyilik düşündük. Kötü düşünmedik, kırıcı konuşmadık. 54 yıl iyi geçti diye konuştu.
Hasan Şıldak,Cumhuriyet Meydanı,Burdur
25 Kasım 2018 Pazar 18:24