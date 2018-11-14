Burdur Kamu-Sen'den Ek Zam Talebi

Kamu- Sen Burdur
Şube Başkanı Orhan Akın
ve Kamu-Sen
'e bağlı sendika başkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a ek zam talebini içeren mektup gönderdi.
Kamu-Sen'e bağlı sendika temsilcileri ve üyeler Burdur Posta
Merkezi önünde toplandı. Kamu-Sen Şube Başkanı Orhan Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a gönderilmek üzere hazırladıkları mektubu okudu. Akın mektupta, "Kamu görevlilerinin mağduriyetini gidermek, enflasyona yenik düşen, temel ve vazgeçilmez harcamalar karşısında eriyen maaşlarını telafi etmek ve kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltmek amacıyla 2019 yılı maaş artış oranlarının Yeni Ekonomi Programı'nda belirlenen hedeflere göre revize edildikten sonra memur ve emeklilere ek zam yapılması için gerekli girişimlerde bulunmanız hususunu saygılarımla arz ederim" ifadelerinin yer aldığını belirtti.
Açıklamanın ardından Orhan Akın ve beraberindekiler, ek zam taleplerini içeren mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a gönderdi.
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:22