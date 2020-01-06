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Burdur kar, burdur-antalya yolunda ulaşımı aksatıyor

Kar, Burdur-Antalya yolunda ulaşımı aksatıyorBurdur'un Çeltikçi ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Burdur-Antalya yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

06.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:59
Kar, Burdur- yolunda ulaşımı aksatıyor
Burdur'un ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Burdur-Antalya yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Burdur'da bu sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle Çeltikçi ilçesinde şiddetini artıran yağış nedeniyle Burdur-Antalya yolunun 1225 rakımlı Çeltikçi Beli'nde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği bölgede ekipler yol açma ve tuzlama çalışmaları başlattı. Burdur kent merkezinde ise ağır tonajlı araçların Antalya yoluna geçişine izin verilmedi. Diğer araçların ise geçişine kontrollü olarak izin veriliyor.
Burdur kar, burdur-antalya yolunda ulaşımı aksatıyor

Çeltikçi, Antalya, Burdur, Güncel

Kaynak: DHA


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