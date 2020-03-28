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BURDUR Kaya kartallarının yaşamı kamerada

Kaya kartallarının yaşamı kameradaDoğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından kaya kartalının yuvasına kamera yerleştirilerek iki yavru ve ebeveynlerinin yuvayı terk edene kadar geçen süre kayıt altına alındı.

28.03.2020 10:29 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:33
Kaya kartallarının yaşamı kamerada
Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından kaya kartalının yuvasına kamera yerleştirilerek iki yavru ve ebeveynlerinin yuvayı terk edene kadar geçen süre kayıt altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce, Burdur'da 2018 yılı mayıs ayında tespit edilen bir kaya kartalı yuvasına kamera yerleştirildi. Kamera sayesinde iki yavru ve ebeveynlerinin yuvayı terk edene kadar yaşamları sürekli olarak kayıt altına alınırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz ve 4 kişilik ekip tarafından yapılan çalışmayla yırtıcı kuş türlerinin beslenme davranışlarının kaydedilerek, besin zinciri içerisinde yer alan canlıların ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik olarak, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde kullanılması amaçlanan çalışmada, yaklaşık 3 haftalıkken tespit edilen yavruların yuvadan uçana kadar ebeveynleri tarafından hangi canlılarla beslendiği araştırıldı. Bu süreçte yabani tavşan, tilki, kaplumbağa, kertenkele, yılan gibi canlıların kaya kartallarının temel besinini oluşturduğu gözlemlendi.
Türkiye'de bugüne kadar tespit edilen 10 kartal türünden biri olan ve son derece iri olan kaya kartalı, oldukça geniş bir yayılışa sahip. Karadeniz ve Ege kıyıları ile İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi hariç her yerde dağılım gösteren kaya kartalları, genellikle yüksek dağları seviyor ve kayalık, ormanlık alanları tercih ediyor. Dağların özellikle sarp kayalık kısımlarını yuva yeri olarak tercih eden kaya kartallarının, besinlerinin çoğunluğunu memeli türler oluşturuyor. Çoğunlukla tavşan, sincap, geleni (tarla faresi, büyük fare) ve tilki gibi memeli türlerinin yanında yılan ve kaplumbağa gibi türler de menüsünde yer alan kaya kartallarının, Türkiye'de üreyen popülasyon büyüklüğünün 2000- 3000 çift olduğu tahmin ediliyor. BURDUR Kaya kartallarının yaşamı kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Burdur, Güncel

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BURDUR Kaya kartallarının yaşamı kamerada

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