Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

BURDUR-Kazada yaralandı, 117 gün sonra yaşamını yitirdi-ARŞİV

Kazada yaralandı, 117 gün sonra yaşamını yitirdiIsparta dağ yolunda hafif ticari aracın 40 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve hastanede tedavi gören Mehmet Demirezen (43), 117 gün sonra yaşamını yitirdi.

19.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:38
Kazada yaralandı, 117 gün sonra yaşamını yitirdi
Isparta dağ yolunda hafif ticari aracın 40 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve hastanede tedavi gören Mehmet Demirezen (43), 117 gün sonra yaşamını yitirdi.
Burdur- Isparta dağ yolu Çerçin Barajı mevkisinde 24 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen kazada, Isparta'da gittikleri hastaneden Burdur'a dönen Mehmet Demirezen ile kızı Huriye Demirezen'in bulunduğu hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yaklaşık 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı baba- kız AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Huriye Demirezen, ilk tedavisinin ardından taburcu olurken, omzunda ve omuriliğinde kırıklar olan Mehmet Demirezen ise ameliyat edildikten sonra yoğun bakım servisine yatırıldı. Demirezen burada sürdürdüğü 117 günlük yaşam mücadelesini bugün öğle saatlerinde kaybetti. Demirezen'in cenazesinin yarın Gölhisar ilçesine bağlı İbecik köyünde defnedileceği belirtildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
HABERMesut MADANBURDUR, (DHA)- BURDUR
BURDUR-Kazada yaralandı, 117 gün sonra yaşamını yitirdi-ARŞİV

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Demirezen, Isparta, Huriye, Burdur, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil Haberler
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir Haberler
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan vatandaşlara ’bahar’ uyarısı Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca’nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Dünya salgından kurtulunca savaşa gidebilir! Trump, Çin’i tehdit etti Haberler
Dünya salgından kurtulunca savaşa gidebilir! Trump, Çin'i tehdit etti
9 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı’dan ilk paylaşım Haberler
9 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım
Bir polisin burnunu kıran iki polisi de darp eden saldırganlar, serbest kaldı Haberler
Bir polisin burnunu kıran iki polisi de darp eden saldırganlar, serbest kaldı
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı Haberler
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
Haberler ›› Güncel ››BURDUR-Kazada yaralandı, 117 gün sonra yaşamını yitirdi-ARŞİV - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:08: Diyarbakır'da emniyet ekipleri, cezaevi firarisinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi - Haber 19:08: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 3977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 127 kişi hayatını kaybetti,... - Haber 19:08: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 1523 kişiyle birlikte toplam iyileşen... - Haber 19:06: Koca: "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. - Haber 19:06: Market ve hallerde ürün tedarikine başlandı - Haber 19:01: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti - Haberler 17:01: Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı - Haber 16:55: ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı - Haberler 15:29: Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı - Ekonomi