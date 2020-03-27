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BURDUR Kış ortası kuş sayımı

Kış ortası kuş sayımıDoğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin Kış Ortası Kuş Sayımı (KOSK) sırasında çekilen görüntüler paylaşıldı.

27.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:01
Kış ortası kuş sayımı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin Kış Ortası Kuş Sayımı (KOSK) sırasında çekilen görüntüler paylaşıldı. Yapılan çalışma kapsamında 43 türden 739 bin 148 su kuşu sayıldı.
Su kuşu sayımları bu yıl da ocak ayı ortalarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerince Burdur, Isparta , Antalya ve Beyşehir 'deki 18 sulak alanda zorlayıcı hava koşullarına rağmen 49 katılımcıyla gerçekleştirildi. Çekimler sonrası paylaşılan görüntülerde, ekiplerin Beyşehir Gölü, Yazır Gölü, Gölhisar Gölü, Avlan Gölü ve Beymelek Lagününde yaptıkları sayım çalışmalarından detaylar yer aldı. Videoya ayrıca Gölhisar Gölü'ndeki seyir alanına gelen vatandaşların neden olduğu görüntü kirliliği ve ekiplerin tepkisi de yansıdı.
Burdur, Isparta, Antalya ve Beyşehir'de gerçekleştirilen kış ortası su kuşu sayımları, 18 sulak alanda gerçekleştirildi. Yapılan çalışma kapsamında 43 türden 739 bin 148 su kuşu sayıldı. BURDUR Kış ortası kuş sayımı

Kaynak: DHA

Etiketler: Beyşehir, Isparta, Burdur, Güncel

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BURDUR Kış ortası kuş sayımı

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