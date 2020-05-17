BURDUR Koronavirüs yeni hobiler edindirdi

Koronavirüs yeni hobiler edindirdiBURDUR'da koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar yeni hobiler edindi.

17.05.2020 15:14 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:21
Koronavirüs yeni hobiler edindirdi
BURDUR'da koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar yeni hobiler edindi. Bunların başında ise evdeki eşyaları yenilemek yer aldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan vatandaşlar ahşap boyama, taş boyama, eskitme gibi hobi sanatları ile uğraşarak evde moral depoladı. Birçok vatandaş sehpalarını zımpara yaparak sonrasında istediği renklerle boyayıp, ustalara taş çıkartıyor. Bazı vatandaşlar ise internetten sipariş ettikleri ahşap materyalleri desenlerle süsleyip, farklı çalışmalara imza atıyor. Burdur'da koronavirüs günlerinde evde kalan vatandaşlar da yeni hobiler edindi. Kimisi satın aldığı objeleri boyarken, kimisi de evindeki sehpaları eskitme yaptı.
Hobi malzemeleri satan bir iş yerinin sahibi Selçuk Düdük, Korona günlerinde insanlara hizmet etmekten onur duyuyoruz. İnsanlar evde oldukları için sıkılıyor artık. Bu sıkıntılarını gidermek için hobiye ve ahşap yenileme, mobilya yenileme, mutfağını yenileme, mutfak dolaplarını diğer mobilyalarını boyayarak yenileme işlemine geçtiler. Aldıkları boyalarla bu ürünleri yenileyip, yeni bir mobilya elde edebiliyor. Hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de vakitlerini değerlendirmiş oluyorlar. Bu günlerde insanlar bunlara yöneldi dedi. BURDUR Koronavirüs yeni hobiler edindirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Burdur, Güncel, Haber

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