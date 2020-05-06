Haber, Son Dakika, Haberler

BURDUR-Koronavirüsü yendi, taburcu oldular

Koronavirüsü yendi, taburcu oldularBURDUR'da, koronavirüs tedavisi tamamlanan Selahattin Tatlı (34) ve Ahmet Araca (40) alkışlarla taburcu oldu.

06.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:39
Koronavirüsü yendi, taburcu oldular
BURDUR'da, koronavirüs tedavisi tamamlanan Selahattin Tatlı (34) ve Ahmet Araca (40) alkışlarla taburcu oldu.
17 Nisan günü Kuveyt'ten getirildikten sonra Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki Fereli Sinan Efendi Yurdu'nda karantinaya alınan Selahattin Tatlı ve Ahmet Araca, rahatsızlanınca Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan Tatlı ve Araca, Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Nedim Ongun ve sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Tatlı ve Araca, ambulansla karantinada kaldıkları Fereli Sinan Efendi Yurdu'na götürüldü.
Selahattin Tatlı, Öncelikle devletimize, milletimize, güvenlik güçlerimize, sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. En iyi şekilde bizleri ağırladılar. Sağlığımızı güvenceye aldılar. Rabbim onların eksikliğini göstermesin dedi.
Ahmet Araca da Kuveyt'ten geldik. Burdur'da yurtta kaldık. Orada rahatsızlandım. Hastanede tedavi olduk. Bütün sağlık personelimizden Allah razı olsun. İyileştik. İnşallah memleketimiz Ordu'ya gideceğim diye konuştu. BURDUR-Koronavirüsü yendi, taburcu oldular

Kaynak: DHA

Etiketler: Burdur Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Kuveyt, Burdur, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Haberler
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haberler
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Acun Ilıcalı, Dominik’te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek Haberler
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Sevgilisi Sevcan Yaşar’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Haberler
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi Haberler
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
Haberler››Güncel››BURDUR-Koronavirüsü yendi, taburcu oldular - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:26: Başkan Beyoğlu, video konferansla belediyenin hizmetlerini anlattı - Haber 17:25: Tarım işçilerine yönelik virüs tedbirleri genişletildi - Haber 17:24: Flaş... Flaş... - Haber 17:24: Turgutlu çalışmalar aralıksız devam ediyor - Haber 17:22: Şanlıurfa Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi - Haber 15:44: CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti - Haber 15:40: Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı - Haber 14:40: 350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi - Haberler 14:10: Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü - Haberler 11:36: Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti - Haber